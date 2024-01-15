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Сегодня, 21:04

Черчесов объяснил, почему Севикяну будет нелегко заиграть в «Ференцвароше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в венгерский клуб.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 по 2023 годы.

«Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и «Ференцварошу» то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

15 января генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клубы сейчас ведут переговоры о проценте с последующей перепродажи Севикяна.

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Он выступает за «Пари НН» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
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