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Сегодня, 09:15

Черчесов оценил дебют Глушенкова в «Зените»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о первых матчах Максима Глушенкова за сине-бело-голубых.

— Любому новичку, как правило, требуется время на адаптацию, но Максим, к счастью для «Зенита», сразу поймал «химию» с партнерами, — говорит Черчесов. — Впрочем, мы знали, как он смотрелся ранее в «Крыльях» и «Локомотиве», где стал лучшим распасовщиком прошлого чемпионата. Кто-то говорит, что у него просто партнеры стали сильнее, но ведь они были такими же и у других игроков, приходивших к сине-бело-голубым, но не проявляли себя прямо с дебюта так, как Глушенков. Значит, дело, прежде всего, в его футбольных качествах.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Глушенков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Зенит
Максим Глушенков
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