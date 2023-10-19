Экс-спортивный директор «Милана»: «Черчесов отказался от трех зарубежных вариантов»

Ариедо Брайда, легендарный спортивный директор «Милана», поделился с «СЭ» своим мнением о переходе Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино», интересе серии А к другим представителям РПЛ и спросе на Станислава Черчесова.

— Грузинского защитника Сабу Сазонова рассматривали сразу несколько клубов серии А, — сказал Брайда. — Можно только похвалить «Торино», который оказался расторопнее всех. Сазонов неплохо начал в серии А, но чтобы стать основным игроком туринского клуба, ему еще предстоит много работать.

— Знаю, что многие клубы серии А следят за теми легионерами РПЛ, которые выступают за свои сборные. Скауты практически не посещают матчи РПЛ, а вот на матчах отборочного цикла чемпионата Европы присутствуют регулярно, — продолжил Брайда. — В частности, они пристально наблюдают за сборной Армении. А вот о предметном интересе к российским футболистам я у нас в Италии в последнее время не слышал.

— Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушел из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией. На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трех предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках, — заключил Брайда.

Последним местом работы 60-летнего тренера был «Ференцварош». Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года