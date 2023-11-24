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Сегодня, 17:17

Черчесов — о словах Гурцкая про то, что его не будет в «Спартаке»: «Не в курсе, о чем речь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о словах Тимура Гурцкая, заявившего, что Черчесова на 99 процентов не будет в «Спартаке».

«Не знаю об этом. Честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, потому что не в курсе, о чем речь», — приводит «РБ Спорт» слова Черчесова.

В последнее время в СМИ активно обсуждается тема возможной отставки Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «Спартака». Испанский специалист тренирует красно-белых второй сезон. На данный момент московская команда под его руководством занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 24 очка за 15 туров.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-cherchesov-o-slovah-gurtskaya-pro-to-chto-ego-ne-budet-v-spartaka-ne-v-kurse-o-chem-rech/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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