Черчесов отреагировал на увольнение Комппера из «Локомотива»

5 сентября, 23:10
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение тренера «Локомотива» Марвина Комппера.
— А из московского «Локомотива» вам в воскресенье или понедельник не звонили?
— Нет. А должны были?
— Железнодорожники отправили в отставку немецкого тренера...
— Узнал об этом из интернета. Больше мне сказать на эту тему нечего. Кроме того, что все мои мысли сейчас о «Ференцвароше», а у нас в ближайшее время очень напряженный график.
5 сентября Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.