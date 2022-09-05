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5 сентября, 23:10

Черчесов отреагировал на увольнение Комппера из «Локомотива»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Марвин Комппер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение тренера «Локомотива» Марвина Комппера.

— А из московского «Локомотива» вам в воскресенье или понедельник не звонили?

— Нет. А должны были?

— Железнодорожники отправили в отставку немецкого тренера...

— Узнал об этом из интернета. Больше мне сказать на эту тему нечего. Кроме того, что все мои мысли сейчас о «Ференцвароше», а у нас в ближайшее время очень напряженный график.

5 сентября Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Станислав Черчесов. Интервью Станислава Черчесова о матче с «Трабзонспором» в ЛЕ, Кокорине, Дзюбе, Оздоеве и битве «Спартака» с «Зенитом»

Марвин Комппер
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
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