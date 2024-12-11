Судейство
Сегодня, 10:45
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал деятельность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, заявившего о коррупции в российском судейском корпусе.
— Как относитесь к инициативам нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который начал кампанию против коррупции в российском судейском корпусе и против влияния на наш футбол агентов?
— Если руководитель такого ранга делает столь громкие заявления, то, видимо, имеет на руках определенные факты. Об этом же свидетельствует и то, что полиция начала проверку на основании обращения Федорищева. Но какие именно аргументы у него есть, никто пока сказать не может — дождемся развития ситуации, — сказал Черчесов «СЭ».
24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.
Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».