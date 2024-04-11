Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:31

Черчесов: «Когда меня ждать в работе? Ну подождите»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, когда его снова ждать в работе в какой-нибудь команде.

«Когда меня ждать в работе? Ну подождите», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Ранее СМИ сообщали, что Черчесов является претендентом на пост главного тренера «Спартака», где может сменить в этой должности испанца Гильермо Абаскаля. Красно-белые на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды стал чемпионом (сезоны-2021/22, 2022/23) и один раз — обладателем Кубка страны (2021/22). 60-летний специалист остается без клуба с лета прошлого года.

Источник: РБ Спорт
Станислав Черчесов
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ

Есипов — о жизни в Белгороде: «Обстрелы как по графику: утром, днем и вечером»