Черчесов о Ромащенко в «Ахмате»: «Мы многое прошли вместе. Желаю ему удачи в новой роли»

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение его бывшего ассистента Мирослава Ромащенко главным тренером «Ахмата».

— Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавлил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

— Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

— Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

— Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение, и он его рассмотрел, то это имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать.

Мирослав Ромащенко работал в тренерском штабе Черчесова 14 лет. Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа, его контракт с грозненским клубом действует до конца июня 2026 года.