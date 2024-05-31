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Сегодня, 14:45

Черчесов: «С «Ференцварошем» Станкович мог бы начать в квалификации ЛЧ, в «Спартаке» такой возможности не будет»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Спартак».

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

«Ни в коем случае не хочу осуждать Станковича. Так решил, это его жизнь, его карьера. С «Ференцварошем» он мог бы начать в квалификации Лиги чемпионов, в «Спартаке» такой возможности не будет. К тому же думаю, если жена уходит к другому мужчине, никогда не знаешь, кто окажется счастливее... Жена или муж, который избавился от нее«, сказал Черчесов в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport.

Деян Станкович и&nbsp;Жозе Моуринью. Как «Спартак» выбирал Станковича: дружба с Моуринью, причина блока Черчесова, торги конкурентов за каждый цент

Ранее в своей карьере Станкович возглавлял «Ференцварош». Под его руководством команда одержала 26 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

В сезоне-2023/24 «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии.

Деян Станкович
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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