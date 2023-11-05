Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак»: фото тренера в шарфе красно-зеленых

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов посетил матч красно-белых против «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

60-летний специалист находится на трибунах в шарфе «Локомотива».

После перерыва Черчесов надел шарф «Спартака» поверх шарфа красно-зеленых.

Черчесов с шарфом «Спартака». Фото Скриншот трансляции матча

Черчесов по ходу карьеры игрока выступал за «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, он работал спортивным директором и главным тренером красно-белых с 2006 по 2008 годы.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял до июля этого года.