Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак»: фото тренера в шарфе красно-зеленых

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов посетил матч красно-белых против «Локомотива» в 14-м туре РПЛ.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

60-летний специалист находится на трибунах в шарфе «Локомотива».

После перерыва Черчесов надел шарф «Спартака» поверх шарфа красно-зеленых.

Черчесов с шарфом «Спартака».
Фото Скриншот трансляции матча

Черчесов по ходу карьеры игрока выступал за «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, он работал спортивным директором и главным тренером красно-белых с 2006 по 2008 годы.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял до июля этого года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
16
Обсудить
Читайте также
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Лякросс 6х6 был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Локомотив» — «Спартак»: Кукуян удалил Хлусевича только через минуту после фола. Почему?
«Локомотив» — «Спартак»: ничья после первого тайма, гости остались в меньшинстве
Давила: «Федотов поговорил со мной индивидуально и сказал, что я должен выйти и забить победный гол»
«Локомотив» — «Спартак»: Хлусевич получил красную карточку
Чалов — о спорном эпизоде с голом «Пари НН»: «Нашим футболистам я верю больше»
«Сочи» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек ЦСКА Зделар — о рассечении губы: «Ничего серьезного»

Давила — о победе над «Пари НН»: «Приятно, что она совпала с моим днем рождения»