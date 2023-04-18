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Сегодня, 20:27

Черчесов поздравил «Динамо»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов через «СЭ» поздравил бело-голубых со 100-летним юбилеем. 59-летний специалист возглавлял московскую команду в 2014-2015 годах, под его руководством она победила во всех шести матчах группового турнира Лиги Европы-2014/15 в квартете с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом».

— Поздравляю легендарный клуб с юбилеем! — сказал Черчесов. — Рад, что тоже внес свой скромный вклад в его богатую историю. Слежу за РПЛ — в том числе, конечно, и за бело-голубыми. Желаю им успехов!

Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
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