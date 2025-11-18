Видео
18 ноября, 16:59

Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев для клубов РПЛ, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

17 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу». На ней присутствовали Черчесов, Валерий Газзаев, Юрий Семин и председатель организации Михаил Гершкович.

«Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена», — говорится в пресс-релизе.

25

  • Argor

    Своё лет 10 готовить, если прямо завтра начать. А кем всё это время играть, Ваханиями да Шнапцевыми?

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И в Польши с Венгриями он свой тренерский штаб сам таскал (Ромащенко и пр)

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А надо бы!Ибо плох тот генерал!)

    18.11.2025

  • Lens1

    никаких дополнительных иностранцев !!! Никаких !!! Оборзели вконец! Своё готовить надо , СВОЁ !!!

    18.11.2025

  • Serg D

    Не знаю, если лига профессиональная, то какого хрена туда фехтовальщик лезет?! Она же не доит мин.спорта, как все остальные виды, которые без государства не могут существовать! И жаль, что у футболистов и тренров нет яиц послать фехтовальщика нах)))!

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    *Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    18.11.2025

  • 36

    То есть предложил откупиться от надоедливого министра

    18.11.2025

  • Степочкин

    Налог на усы можно ввести.

    18.11.2025

  • Millwall82

    Гражданство второе и налоговый резидент Австрии. Вопрос по этим вопросам кстати не имею, вопрос в не последовательности того же Черчесова в "лимитном вопросе".

    18.11.2025

  • Sergey Sparker

    Два дебила - это сила! Три - сила огромная! Четыре - сила ... ух какая силища! А если еще и банщик присоединился - туши свет!

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    судя по это заметке уже не мечтает.

    18.11.2025

  • Serg D

    Осетинский австрияк и эстонский испанец! По второму да - дважды не наш! А Стас то из Сев. Осетии, а не из грузинской! Так штаа, только австрияк))!

    18.11.2025

  • Илья858

    Коммунизм про другое

    18.11.2025

  • Илья858

    Нужен налог на тупые инициативы. Во всех сферах жизни. Надоело безответственное балабольство. Ты просто организуй процесс так, чтобы под твоим руководством росли и развивались наши футболисты, к чему это пустопорожний бесконечный трёп?

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Это да!Согласен!Хотя....Может и сейчас мечтает!))))

    18.11.2025

  • ызк

    И налог на утилизацию легов тоже

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    лет десять назад он еще мог рассчитывать на контракт с газпромом.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    сразу видно, что человек реалист и понимает, что на контракт с богатыми клубами России у него шансов нет. к стати как насчет налога на австрийское гражданство? сам та чьих будешь милай?

    18.11.2025

  • Millwall82

    у него 14 легов в заявке. Он сам если на то дело пошло "лег" (как и Карпин). Осетинский австрияк и эстонский испанец. Или испанский эстонец.

    18.11.2025

  • alex_zero

    Отнять и поделить ... Коммунист бывший ...

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    ...кто Вас этому научил?...впрочем я знаю...Швондерова работа

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    У наших футбольных чинуш бабло итак изо всех щелей лезет!Куда больше?!А Стас,по ходу,умом то стареет,лет 10 назад он бы такой хрени не сказал...

    18.11.2025

