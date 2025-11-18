Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке

18 ноября, 16:59
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев для клубов РПЛ, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
17 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу». На ней присутствовали Черчесов, Валерий Газзаев, Юрий Семин и председатель организации Михаил Гершкович.
«Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена», — говорится в пресс-релизе.
Argor
Своё лет 10 готовить, если прямо завтра начать. А кем всё это время играть, Ваханиями да Шнапцевыми?
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
И в Польши с Венгриями он свой тренерский штаб сам таскал (Ромащенко и пр)
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
А надо бы!Ибо плох тот генерал!)
18.11.2025
Lens1
никаких дополнительных иностранцев !!! Никаких !!! Оборзели вконец! Своё готовить надо , СВОЁ !!!
18.11.2025
Serg D
Не знаю, если лига профессиональная, то какого хрена туда фехтовальщик лезет?! Она же не доит мин.спорта, как все остальные виды, которые без государства не могут существовать! И жаль, что у футболистов и тренров нет яиц послать фехтовальщика нах)))!
18.11.2025
100% Верняки!!
18.11.2025
36
То есть предложил откупиться от надоедливого министра
18.11.2025
Степочкин
Налог на усы можно ввести.
18.11.2025
Millwall82
Гражданство второе и налоговый резидент Австрии. Вопрос по этим вопросам кстати не имею, вопрос в не последовательности того же Черчесова в "лимитном вопросе".
18.11.2025
Sergey Sparker
Два дебила - это сила! Три - сила огромная! Четыре - сила ... ух какая силища! А если еще и банщик присоединился - туши свет!
18.11.2025
А где Субулька?
судя по это заметке уже не мечтает.
18.11.2025
Serg D
Осетинский австрияк и эстонский испанец! По второму да - дважды не наш! А Стас то из Сев. Осетии, а не из грузинской! Так штаа, только австрияк))!
18.11.2025
Илья858
Коммунизм про другое
18.11.2025
Илья858
Нужен налог на тупые инициативы. Во всех сферах жизни. Надоело безответственное балабольство. Ты просто организуй процесс так, чтобы под твоим руководством росли и развивались наши футболисты, к чему это пустопорожний бесконечный трёп?
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Это да!Согласен!Хотя....Может и сейчас мечтает!))))
18.11.2025
ызк
И налог на утилизацию легов тоже
18.11.2025
А где Субулька?
лет десять назад он еще мог рассчитывать на контракт с газпромом.
18.11.2025
А где Субулька?
сразу видно, что человек реалист и понимает, что на контракт с богатыми клубами России у него шансов нет. к стати как насчет налога на австрийское гражданство? сам та чьих будешь милай?
18.11.2025
Millwall82
у него 14 легов в заявке. Он сам если на то дело пошло "лег" (как и Карпин). Осетинский австрияк и эстонский испанец. Или испанский эстонец.
18.11.2025
alex_zero
Отнять и поделить ... Коммунист бывший ...
18.11.2025
Артемон Доберманов
...кто Вас этому научил?...впрочем я знаю...Швондерова работа
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
У наших футбольных чинуш бабло итак изо всех щелей лезет!Куда больше?!А Стас,по ходу,умом то стареет,лет 10 назад он бы такой хрени не сказал...
18.11.2025