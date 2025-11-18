Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев для клубов РПЛ, сообщает пресс-служба Минспорта РФ. 17 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу». На ней присутствовали Черчесов, Валерий Газзаев, Юрий Семин и председатель организации Михаил Гершкович. «Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена», — говорится в пресс-релизе.

Argor Своё лет 10 готовить, если прямо завтра начать. А кем всё это время играть, Ваханиями да Шнапцевыми? 18.11.2025

Симон Вирсаладзе И в Польши с Венгриями он свой тренерский штаб сам таскал (Ромащенко и пр) 18.11.2025

ЗГ из БАНИ А надо бы!Ибо плох тот генерал!) 18.11.2025

Lens1 никаких дополнительных иностранцев !!! Никаких !!! Оборзели вконец! Своё готовить надо , СВОЁ !!! 18.11.2025

Serg D Не знаю, если лига профессиональная, то какого хрена туда фехтовальщик лезет?! Она же не доит мин.спорта, как все остальные виды, которые без государства не могут существовать! И жаль, что у футболистов и тренров нет яиц послать фехтовальщика нах)))! 18.11.2025

36 То есть предложил откупиться от надоедливого министра 18.11.2025

Степочкин Налог на усы можно ввести. 18.11.2025

Millwall82 Гражданство второе и налоговый резидент Австрии. Вопрос по этим вопросам кстати не имею, вопрос в не последовательности того же Черчесова в "лимитном вопросе". 18.11.2025

Sergey Sparker Два дебила - это сила! Три - сила огромная! Четыре - сила ... ух какая силища! А если еще и банщик присоединился - туши свет! 18.11.2025

А где Субулька? судя по это заметке уже не мечтает. 18.11.2025

Serg D Осетинский австрияк и эстонский испанец! По второму да - дважды не наш! А Стас то из Сев. Осетии, а не из грузинской! Так штаа, только австрияк))! 18.11.2025

Илья858 Коммунизм про другое 18.11.2025

Илья858 Нужен налог на тупые инициативы. Во всех сферах жизни. Надоело безответственное балабольство. Ты просто организуй процесс так, чтобы под твоим руководством росли и развивались наши футболисты, к чему это пустопорожний бесконечный трёп? 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Это да!Согласен!Хотя....Может и сейчас мечтает!)))) 18.11.2025

ызк И налог на утилизацию легов тоже 18.11.2025

А где Субулька? лет десять назад он еще мог рассчитывать на контракт с газпромом. 18.11.2025

А где Субулька? сразу видно, что человек реалист и понимает, что на контракт с богатыми клубами России у него шансов нет. к стати как насчет налога на австрийское гражданство? сам та чьих будешь милай? 18.11.2025

Millwall82 у него 14 легов в заявке. Он сам если на то дело пошло "лег" (как и Карпин). Осетинский австрияк и эстонский испанец. Или испанский эстонец. 18.11.2025

alex_zero Отнять и поделить ... Коммунист бывший ... 18.11.2025

Артемон Доберманов ...кто Вас этому научил?...впрочем я знаю...Швондерова работа 18.11.2025