Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Бабичу и возможном возращении в «Спартак» Промеса

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о нынешнем уровне медийности «Спартака» и выразил свое мнение об инсайдах об игроках красно-белых.

— Не кажется ли вам, что «Спартак» как клуб — не футболисты и не главный тренер — как-то исчез из медийного пространства? — вопрос Черчесову.

— Не только «Спартак», красно-белые — частный пример целой тенденции. Но мы же не станем воспитывать руководителей и указывать им, как себя вести, верно?

В каждом клубе свое видение. Иногда бывает перебор открытости, иногда вы — имею в виду СМИ — считаете, что недобор. И тогда вот такие ваши вопросы заполняют вакуум — это логично. А его нужно в каких-то случаях не допускать — чтобы не появлялось неправильной информации. Ведь кто-то что-то от незнания пишет, кто-то — специально, а кто-то где-то краем уха услышал.

Мы часто с директорами в клубах, где трудился, совещались, чтобы, если в команде что-то есть, давать информацию первыми. К примеру, почему игрок Х не тренировался, а Y оказался во втором составе. Потому что если этого не сделать, то потом на любой вопрос ты как бы оправдываешься.

Ведь может получиться как с условным Бабичем: неизвестные шейхи с Ближнего Востока дают столько-то, зарплата такая-то, но он хочет остаться в «Спартаке», однако переговоры о новом контракте не начаты. Ну и как на это реагировать? Правда это или кто-то придумал? Как реагировать СМИ? Впрочем, они-то могут это делать как угодно. А вот клубу, наверное, имеет смысл что-то официально сказать. Тем более это не гипотетический Илич, а человек, у которого действует договор с красно-белыми.

Или ситуация с Промесом. Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться — это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу — появится почва для обсуждения. Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем — публично оно не высказывалось.