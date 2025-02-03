Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:05

Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Бабичу и возможном возращении в «Спартак» Промеса

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о нынешнем уровне медийности «Спартака» и выразил свое мнение об инсайдах об игроках красно-белых.

— Не кажется ли вам, что «Спартак» как клуб — не футболисты и не главный тренер — как-то исчез из медийного пространства? — вопрос Черчесову.

— Не только «Спартак», красно-белые — частный пример целой тенденции. Но мы же не станем воспитывать руководителей и указывать им, как себя вести, верно?

В каждом клубе свое видение. Иногда бывает перебор открытости, иногда вы — имею в виду СМИ — считаете, что недобор. И тогда вот такие ваши вопросы заполняют вакуум — это логично. А его нужно в каких-то случаях не допускать — чтобы не появлялось неправильной информации. Ведь кто-то что-то от незнания пишет, кто-то — специально, а кто-то где-то краем уха услышал.

Мы часто с директорами в клубах, где трудился, совещались, чтобы, если в команде что-то есть, давать информацию первыми. К примеру, почему игрок Х не тренировался, а Y оказался во втором составе. Потому что если этого не сделать, то потом на любой вопрос ты как бы оправдываешься.

Ведь может получиться как с условным Бабичем: неизвестные шейхи с Ближнего Востока дают столько-то, зарплата такая-то, но он хочет остаться в «Спартаке», однако переговоры о новом контракте не начаты. Ну и как на это реагировать? Правда это или кто-то придумал? Как реагировать СМИ? Впрочем, они-то могут это делать как угодно. А вот клубу, наверное, имеет смысл что-то официально сказать. Тем более это не гипотетический Илич, а человек, у которого действует договор с красно-белыми.

Или ситуация с Промесом. Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться — это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу — появится почва для обсуждения. Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем — публично оно не высказывалось.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Возможно, через пару недель пришлось бы самому задуматься о будущем»

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Вильфанд рассказал о температурных прогнозах на 2025 год
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Трамп заявил о запланированных контактах США с Россией и Украиной
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Наумов: «Не стал бы продавать Сильянова в «Зенит» именно сейчас»
Источник: АЕК пытается выкупить у «Бейтара» 20 процентов прав на Гарсию, чтобы ускорить его трансфер в «Спартак»
Источник: «Локомотив» заинтересован в трансфере форварда загребского «Динамо» Куленовича
Камоцци назвал неудачным трансфер Николсона: «Хорошо, что он больше не в «Спартаке»
Гендиректор «Химок» сообщил, что Глушаков и Гогуа были уведомлены о расторжении контрактов
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Николсоном
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя