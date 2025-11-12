Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Вячеслав Короткин Заместитель главного редактора

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который, по нашим данным, рассматривается в качестве одного из кандидатов на аналогичный пост в «Спартаке», ставший вакантным после отставки Деяна Станковича, дал свой комментарий «СЭ». — Среда началась очень интересно — прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой», — сказал Черчесов. — Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был. Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных. «Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»? Напомним, что Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря. 62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений. Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана. В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.

