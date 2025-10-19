Черчесов: «Матч с «Динамо» принципиальный из-за плохого прошлого с Карпиным? У нас все игры принципиальны»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с московским «Динамо» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

— Я думаю, что комментарий — простой, — начал Черчесов. — Болельщики довольны игрой. Моя команда выполнила то, что мы готовили, но не победила.

— Что удалось подтянуть за время отсутствия «Ахмата» в Москве?

— Мы работаем. Делаем движения в правильном направлении, мы не доросли доводить матчи с такими командами до победы. Видимо, что есть над чем работать. Хорошо, что есть компоненты, которые можно улучшить. Мы выполнили то, что хотели, но выиграть не получилось.

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Мы не выбили мяч, не вынесли его. Надо спокойно разобрать момент. Хотелось выиграть. Давайте не будем гневить бога, будем делать выводы. Не верю в трансферы, потому что верю только в работу.

— Вновь «Ахмат» не реализовал пенальти. В чем видите проблему?

— В моем лексиконе нет слова «проблема». Главное, что мы зарабатываем пенальти, играем агрессивно.

— Была ли принципиальной игра, потому что против вас был Валерий Карпин?

— Плохое прошлое было? (Улыбается) У нас все игры принципиальны, с любым соперником.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.