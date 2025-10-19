Черчесов: «Матч с «Динамо» принципиальный из-за плохого прошлого с Карпиным? У нас все игры принципиальны»

19 октября, 22:11
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча с московским «Динамо» (2:2) в 12-м туре РПЛ.
— Я думаю, что комментарий — простой, — начал Черчесов. — Болельщики довольны игрой. Моя команда выполнила то, что мы готовили, но не победила.
— Что удалось подтянуть за время отсутствия «Ахмата» в Москве?
— Мы работаем. Делаем движения в правильном направлении, мы не доросли доводить матчи с такими командами до победы. Видимо, что есть над чем работать. Хорошо, что есть компоненты, которые можно улучшить. Мы выполнили то, что хотели, но выиграть не получилось.
— Почему не удалось удержать преимущество?
— Мы не выбили мяч, не вынесли его. Надо спокойно разобрать момент. Хотелось выиграть. Давайте не будем гневить бога, будем делать выводы. Не верю в трансферы, потому что верю только в работу.
— Вновь «Ахмат» не реализовал пенальти. В чем видите проблему?
— В моем лексиконе нет слова «проблема». Главное, что мы зарабатываем пенальти, играем агрессивно.
— Была ли принципиальной игра, потому что против вас был Валерий Карпин?
— Плохое прошлое было? (Улыбается) У нас все игры принципиальны, с любым соперником.
«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.
Олег
У полевого командира слабый словарный запас. Много хороших слов отсутствует в его лексиконе.
