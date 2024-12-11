Черчесов прокомментировал новость о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Акрона» Артема Дзюбы в «Кайрат».

— От самого Артема ничего на эту тему не слышал, но он в любом случае не обязан рассказывать мне о своих планах — как и президент алма-атинского клуба. Мы давно знакомы с Кайратом Боранбаевым, с большим уважением отношусь к его работе. Например, импонирует, что он много работает над развитием молодежного футбола, часто отправляет свои юношеские команды на международные турниры. Я бывал в академии «Кайрата», она производит сильное впечатление.

Чем больше в Казахстане станут уделять внимания детско-юношескому направлению, тем большего прогресса добьются.

Что касается Дзюбы, то знаю, что Кайрат Советаевич умеет удивлять. Ну, а у самого Артема еще есть запал. Так что поживем — увидим, — сказал Черчесов «СЭ».

В текущем сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».