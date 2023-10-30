Черчесов – о «Спартаке»: «Клубу надо понять, куда он идет»

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о ситуации в клубе.

«В моем понимании тренер не должен зависеть от того, выиграл ты сегодня или нет. Можно случайно выиграть и случайно проиграть. Есть определенный отрезок времени, когда тренер, президент и игроки доказывают свою состоятельность. Клубу надо понять, куда он идет», – приводит слова Черчесова matchtv.ru.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Факелу» (0:2).

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом». Игра пройдет 5 ноября. Начало - в 19.30 по московскому времени.

Перед этим «Спартак» 1 ноября дома примет «Краснодар» в матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20.45 мск. Перед заключительным туром «Спартак» гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира.