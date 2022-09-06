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6 сентября, 00:50

Черчесов — об уходе Федуна из «Спартака»: «Написал ему СМС, поблагодарил за то время, что он был в клубе»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

«Леониду Арнольдовичу я написал СМС, поблагодарил за то время, что он был в «Спартаке». И за то время, что я был в сборной России, он поддерживал меня. Он принял такое решение, по какой причине — мне сложно сказать. Он 18 лет руководил клубом, в котором я вырос. Ему огромное спасибо за стадион, который построил, за академию. Много хорошего сделано, поэтому только теплыми словами могу его вспомнить», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Станислав Черчесов. Интервью Станислава Черчесова о матче с «Трабзонспором» в ЛЕ, Кокорине, Дзюбе, Оздоеве и битве «Спартака» с «Зенитом»

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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