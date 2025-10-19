Черчесов разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются Саламович, Саламонович, Приветович. Чего мне обижаться?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) ответил на вопрос о том, принципиальны ли ему обращения по имени-отчеству.

— Принципиально ли вам, если к вам будут обращаться на вы, но только по имени?

— Попробуйте (улыбается). Меня же Станислав зовут.

— То есть, против вы не будете?

— Счет мы вам предъявим. Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Саламонович, Приветович. Ну, ты будешь Станислав называть. Меня же так зовут, не Василий. Чего мне обижаться?

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции поправил журналиста, который назвал его по имени.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.