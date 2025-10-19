Видео
19 октября, 22:33

Черчесов разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются Саламович, Саламонович, Приветович. Чего мне обижаться?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) ответил на вопрос о том, принципиальны ли ему обращения по имени-отчеству.

— Принципиально ли вам, если к вам будут обращаться на вы, но только по имени?

— Попробуйте (улыбается). Меня же Станислав зовут.

— То есть, против вы не будете?

— Счет мы вам предъявим. Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Саламонович, Приветович. Ну, ты будешь Станислав называть. Меня же так зовут, не Василий. Чего мне обижаться?

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции поправил журналиста, который назвал его по имени.

Главный тренер &laquo;Локомотива&raquo; Михаил Галактионов.«Михал Михалыч, спасибо». Галактионов не сдержался и поправил журналиста на пресс-конференции

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.

11

  • Vladimir Dzhuromsky

    Так и должно быть.

    20.10.2025

  • Москвич1985

    Он снисходительно разрешил называть себя по имени. Но за это начал тыкать корееспонденту. В общем, Черчесов все равно остался на ступеньку выше)

    20.10.2025

  • fell62

    А вы француз ? На вас футболка ПСЖ ))) Мальчик может уехать из деревни ...

    20.10.2025

  • fell62

    Приветович самое то )))

    20.10.2025

  • M. CA

    Где Ахмат был, и где сейчас. Фигню, ты, сморозил! Причем полную!

    20.10.2025

  • M. CA

    Это он пошутил, потому что его Станиславом никто не называет.

    20.10.2025

  • 36

    Еще и откровенно тычет журналисту,который обращается с почтением на Вы..Все как всегда: "Ален Делон говорит по-французки"

    20.10.2025

  • vv12

    Карпин разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются пудель, болонка, эстонец. Чего мне обижаться?»

    19.10.2025

  • Sport rulit

    «Долгали» что ты несешь? Казахстан с другими тренерами ЧМ постоянно берет? не показать результат с Казахстаном, это что, похороны карьеры? себя не хорони своей тупостью!

    19.10.2025

  • volish17

    Похоронен в Казахстане, воскрес в России , на долгали ..

    19.10.2025

