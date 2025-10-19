Черчесов разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются Саламович, Саламонович, Приветович. Чего мне обижаться?»

19 октября, 22:33
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) ответил на вопрос о том, принципиальны ли ему обращения по имени-отчеству.
— Принципиально ли вам, если к вам будут обращаться на вы, но только по имени?
— Попробуйте (улыбается). Меня же Станислав зовут.
— То есть, против вы не будете?
— Счет мы вам предъявим. Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Саламонович, Приветович. Ну, ты будешь Станислав называть. Меня же так зовут, не Василий. Чего мне обижаться?
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции поправил журналиста, который назвал его по имени.
«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.
Vladimir Dzhuromsky
Так и должно быть.
20.10.2025
Москвич1985
Он снисходительно разрешил называть себя по имени. Но за это начал тыкать корееспонденту. В общем, Черчесов все равно остался на ступеньку выше)
20.10.2025
fell62
А вы француз ? На вас футболка ПСЖ ))) Мальчик может уехать из деревни ...
20.10.2025
fell62
Приветович самое то )))
20.10.2025
M. CA
Где Ахмат был, и где сейчас. Фигню, ты, сморозил! Причем полную!
20.10.2025
M. CA
Это он пошутил, потому что его Станиславом никто не называет.
20.10.2025
36
Еще и откровенно тычет журналисту,который обращается с почтением на Вы..Все как всегда: "Ален Делон говорит по-французки"
20.10.2025
vv12
Карпин разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются пудель, болонка, эстонец. Чего мне обижаться?»
19.10.2025
Sport rulit
«Долгали» что ты несешь? Казахстан с другими тренерами ЧМ постоянно берет? не показать результат с Казахстаном, это что, похороны карьеры? себя не хорони своей тупостью!
19.10.2025
volish17
Похоронен в Казахстане, воскрес в России , на долгали ..
19.10.2025