Черчесов рассказал, что представители европейских клубов часто спрашивают его о российских игроках

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что ему часто задают вопросы о российских игроках.

«За нашими игроками следят. Знают мой телефон и часто звонят и спрашивают про того или иного игрока. Могу только свое мнение сказать, как бежит, отдает. Но говорю, чтобы не спрашивали, брать-не брать, какой он человек и так далее.

Многие интересуются, но другое дело, что от интереса до контракта...наверное, у больших клубов не только один игрок бывает на карандаше, поэтому многие нюансы должны сложиться", — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов летом этого года покинул «Ференцварош». Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Ранее Черчесов работал в сборной России, «Легии», московском «Динамо», «Ахмате», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».