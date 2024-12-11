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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:30

Черчесов рассказал о состоянии Алипа после травмы

Георгий Кудинов
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— Мы с ним на днях общались. Как я понимаю, обошлось без перелома. Надеюсь, к марту Нуралы будет в полном порядке, а в «Зените» успеет к тому моменту получить игровую практику на предсезонных турнирах, — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Нуралы Алип
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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