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Сегодня, 09:45

Станислав Черчесов: «Алип может вернуться в строй к «Спартаку» или даже к «Химкам»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о темпах восстановления 24-летнего защитника национальной команды и «Зенита» Нуралы Алипа, который в начале августа получил травму ноги на тренировке питерского клуба.

— У Алипа — повреждение приводящей мышцы. К счастью, серьезных последствий, похоже, удалось избежать, — сказал Черчесов. — В ближайшее время он должен полноценно вернуться в строй, даже не исключено, что к ближайшему матчу в РПЛ с «Химками» или к следующему туру, когда предстоит встреча со «Спартаком». Во всяком случае мы на это рассчитываем.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 64 матча и забил 1 гол.

После 3 туров «Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Нуралы Алип
Станислав Черчесов
ФК Зенит
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