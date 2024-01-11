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Сегодня, 08:45

Черчесов считает, что Ахметов и бразильцы должны усилить «Зенит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 в интервью «СЭ» разобрал нынешнюю трансферную кампанию «Зенита».

— Как вам новички сине-бело-голубых — защитник Нино, форварды Педро и Артур, хавбек Ахметов? — вопрос Черчесову.

— Мы в свое время вызывали Ильзата в сборную, он ведь подавал большие надежды. Затем парня настиг определенный спад, но в целом это интересный полузащитник. Зачем Ахметов «Зениту»? Во-первых, это россиянин хорошего уровня с приемлемой трансферной стоимостью (850 тысяч евро. - Прим. Г. К.), а новички с паспортами РФ команде явно нужны. Во-вторых, Ильзат способен выходить на поле на разных позициях, что тоже наверняка привлекает Сергея Семака.

Что касается бразильцев... Хорошие нападающие нужны всегда, а Педро, которому 18 лет исполнится только в феврале, считают большим талантом. Артур же, насколько понимаю, взят в качестве замены Малкому. Ну а центральный защитник с таким опытом и заслугами, как у Нино, — это то, что сейчас нужно «Зениту», где в первой половине сезона возникали явные проблемы с обороной. Все четверо появятся в распоряжении Семака уже на первом зимнем сборе — это большой плюс для тренерского штаба.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Ильзат Ахметов
Станислав Черчесов
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
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