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Сегодня, 11:32

Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона

Сергей Ярошенко
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба способен стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона.

«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артем игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован, все остальное на сегодня у него есть. Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждем второй круг, и я ему этого желаю», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В этом сезоне на счету 36-летнего форварда три гола и три результативные передачи в 11 матчах за «Акрон» во всех турнирах. Дзюбе не хватает одного гола, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым (233 мяча).

Источник: ТАСС
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Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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