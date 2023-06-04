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Сегодня, 21:23

Черчесов: «Добрый Дзюба — плохой футболист. Я всегда это знал. Он вернулся злым и дал результат»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе помог опыт игры в чемпионате Турции.

С августа по ноябрь 2022 года форвард выступал за «Адану Демирспор». Форвард забил 1 гол в 5 матчах и расторг контракт с клубом после того, как перестал попадать в заявку на игры.

Черчесов встретился с Дзюбой на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Давно не виделись с Дзюбой, но часто переписывались. Переход в «Локомотив» — правильное решение. Добрый Дзюба — плохой футболист. Я это всегда знал. Опыт Дзюбы в Турции ему помог, мы знаем, добрый Дзюба — плохой Дзюба. Он вернулся злым и дал результат», — заявил Черчесов.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. На его счету 8 голов и 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

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