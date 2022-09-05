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5 сентября, 22:55

Черчесов считает, что победа «Зенита» над «Спартаком» могла бы быть с более крупным счетом

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Деян Ловрен после матча «Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).

— В воскресенье в чемпионате России «Спартак» принимал «Зенит». Ваши впечатления?

— Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом. Думаю, что результат был очень важен для обеих команд — как с турнирной, так и с психологической точки зрения. Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона.

Станислав Черчесов. Интервью Станислава Черчесова о матче с «Трабзонспором» в ЛЕ, Кокорине, Дзюбе, Оздоеве и битве «Спартака» с «Зенитом»

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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