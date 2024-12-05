Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Черчесов — о Тюкавине: «Не надо его отправлять ни в какую Европу. Все придет само собой»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о будущем нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я рад за него, что он выиграл премию ["Джентльмен года"]. Не надо Тюкавина никуда отправлять. Пускай он играет. Все остальное придет само собой», — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что хотел бы увидеть Тюкавина в немецкой бундеслиге.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за клуб в 20 матчах, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах.

Константин Тюкавин
Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя