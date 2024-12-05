Черчесов — о Тюкавине: «Не надо его отправлять ни в какую Европу. Все придет само собой»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о будущем нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я рад за него, что он выиграл премию ["Джентльмен года"]. Не надо Тюкавина никуда отправлять. Пускай он играет. Все остальное придет само собой», — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что хотел бы увидеть Тюкавина в немецкой бундеслиге.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за клуб в 20 матчах, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах.