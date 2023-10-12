Черчесов шуткой отреагировал на вопрос, почему российским тренерам не советуют уезжать: «Меня Марадона не застал врасплох, а ты застал»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему российским тренерам в отличие от футболистов не советуют уезжать за границу.

«Меня Марадона не застал врасплох, а вы застали. Не знаю. Может быть, это какая-то традиция или что-то еще. Сейчас Пилипчук подписал контракт с «Шерифом». Может быть, начнется это и наши тренеры будут в Европе. Кто сейчас готов к Европе? Я не большой любитель оценивать», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал о своем отношении к тому, что российские футболисты уезжают в иностранные чемпионаты.