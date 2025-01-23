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Сегодня, 18:34

Черчесов: «СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за экспертными мнениями. Зачем?!»

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке для «СЭ» призвал правильно позиционировать российский футбол.

«Наши СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за некими экспертными мнениями. Зачем?! Какой вес имеет их мнение? Ответ очевиден.

В заключение хочу сказать о своих ожиданиях от весенней части РПЛ. Не хочу гадать и называть, кто какое место займет. Главное, чтобы те задачи, которые мои коллеги решают сейчас по тренировочному процессу, по комплектации, были выполнены так, как все планируют. И тогда жду борьбу до последнего тура — и в верхней, и в нижней частях таблицы. Даже не жду — верю, что так и получится.

И еще одно мое пожелание — давайте правильно позиционировать российский футбол, сами себя уважать», — заявил Черчесов.

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Станислав Черчесов
РПЛ
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