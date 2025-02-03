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Сегодня, 09:05

Черчесов сомневается, что Абена поможет «Спартаку» выйти на новый уровень

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» высказал свое мнение о суринамском защитнике красно-белых Миенте Абене.

— Вопрос о человеке, которого вы знаете как облупленного, поскольку тренировали его в «Ференцвароше». Защитник Миенти Абена — это уровень «Спартака»? Вот его же свежая цитата: «Я — на дне. И единственный путь — наверх».

— По характеру — золотой парень, — говорит Черчесов. — А чтобы сказать, что не так у него в «Спартаке», нужно видеть матчи, а это в осенней части РПЛ происходило не так часто — кандидаты в сборную Казахстана выступают в других наших командах.

Но вот мы имеем ситуацию, когда Джикии в составе нет, а Абена — есть. Способен ли Миенти помочь выйти на новый уровень? Есть сомнения... Что «Ференцварош», что «Спартак» стараются действовать первым номером, а в такой ситуации не исключены эпизоды, когда защитники оказываются один в один против атакующего на разреженном пространстве. Вот тут Абена может теряться — он хорош при компактной игре низким блоком. Отмечал это, еще когда суринамца покупали в «Ференцварош» — трансфер еще тогда вызывал сомнения. Кстати, по своим качествам и антропометрии напоминает бразильца Жедера, выступавшего в «Сатурне» и «Спартаке».

Впрочем, все сказанное не значит, что если у Миенти пока не получается (или совсем не получится) в составе красно-белых, то так же будет и в другом клубе. Качества-то у парня есть: атлетичный, быстрый.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Возможно, через пару недель пришлось бы самому задуматься о будущем»

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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