Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:17

Черчесов сообщил, когда вернется в строй защитник «Зенита» Алип

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Нуралы Алип.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как сообщил «СЭ» главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, защитник «Зенита» Нуралы Алип близок к возвращению в строй.

«Один из лидеров нашей сборной близок к возвращению в строй после травмы, полученной в конце прошлого года. Алип — большой профессионал, он дисциплинирован и умеет работать индивидуально. Мы с ним общались и до Нового года, и уже после. Сейчас Алип находится в Алматы. Скоро он отправится на первый сбор «Зенита». Мы все надеемся, что к концу месяца наш защитник начнет работать в общей группе «Зенита», — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.

Нуралы Алип
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
Читайте также
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя