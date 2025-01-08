Черчесов сообщил, когда вернется в строй защитник «Зенита» Алип

Как сообщил «СЭ» главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, защитник «Зенита» Нуралы Алип близок к возвращению в строй.

«Один из лидеров нашей сборной близок к возвращению в строй после травмы, полученной в конце прошлого года. Алип — большой профессионал, он дисциплинирован и умеет работать индивидуально. Мы с ним общались и до Нового года, и уже после. Сейчас Алип находится в Алматы. Скоро он отправится на первый сбор «Зенита». Мы все надеемся, что к концу месяца наш защитник начнет работать в общей группе «Зенита», — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.