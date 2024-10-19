Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Черчесов: «Батраков работоспособный, быстрый, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» сравнил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Батраков — это новый Головин?

— Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Александр Головин
Станислав Черчесов
Алексей Батраков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем неродной дочери
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Фрэнсис Нганну проведет первый бой по правилам ММА после разрыва с UFC
Сегодня
Вчера
Неделя