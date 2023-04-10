Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Черчесов: «Такие фигуры, как Дзюба, нужны нашему футболу»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что видел обзор матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

— В прошедшие выходные в РПЛ состоялись два громких матча — дерби «Спартак» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит». Вам удалось их посмотреть?

— Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи «Локомотива» с «Зенитом» посмотрел.

— Перед игрой нагнетались жуткие страсти на тему того, какой страшной будет месть хорошо вам знакомого Артема Дзюбы «Зениту». Вы тоже ожидали, что он сможет доставить проблемы команде Семака?

— Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел, только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей.

В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу.

Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России.

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Семин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»
«Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»
«Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти в конце матча со «Спартаком»
Личка — о ничьей с «Ростовом»: «Неправильно, когда начинаешь бояться за результат»
Карпин о судействе в матче с «Оренбургом»: «Вы знаете такое правило, что в атаке можно подыграть себе рукой? Это как!?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Если бы у нас был Зал славы, Акинфеев занял бы там место в первом ряду»