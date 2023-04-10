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Черчесов: «У нас откровенные отношения с Федуном. Благодарен ему за доверие поработать в «Спартаке»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Леонид Федун и Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Специалист работал в московском клубе с 2006 по 2008 год.

«У Леонида Федуна был день рождения, и я его поздравил. Всегда поздравляю его с днем рождения и с Новым годом, — сказал Черчесов. — Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в «Спартаке» на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения».

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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