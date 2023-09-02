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Сегодня, 17:35

Черчесов возглавит команду легенд «Спартака» в товарищеском матче против сборной мира

Алина Савинова
Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель департамента мероприятий РФС Кирилл Терешин сообщил, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно с Олегом Романцевым возглавит команду легенд «Спартака» в товарищеском матче против сборной мира.

Игра состоится 9 сентября в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. Она будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

«Станислав Черчесов подтвердил свое участие, он будет руководить командой легенд «Спартака» вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера. Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты, среди них Луис Робсон, Веллитон, Ари, Неманья Видич, Мартин Йиранек, которых пригласил Российский футбольный союз», — приводит ТАСС слова Терешина.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил «СЭ», что будет руководить сборной мира в этой встрече.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры за московскую команду, в которых он отметился 54 голами и 40 результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/18643287
Олег Романцев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
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Пари НН – Рубин
 2 : 1
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Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
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