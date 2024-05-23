Черчесов: «В России всегда были футболисты, которые могут играть на хорошем уровне»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне российских футболистов.

«Не могу сказать, потому что это не какие-то хотелки. Это рынок. В этом рынке есть клубы, игроки. Кто-то там травмировался, у кого-то еще что-то. Ситуация бывает разной. Дело в том, что в России всегда были футболисты, которые могут играть в футбол на хорошем уровне. Другое дело, что они сами иногда хотят. Не бывает пожеланий. Должна ситуация созреть», — сказал Черчесов «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.