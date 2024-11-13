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Сегодня, 13:15

Черданцев: «Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Георгий Черданцев.
Фото Евгений Асмолов / ФК «Зенит»
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Комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» ответил нападающему Артему Дзюбе, который в интервью «Матч ТВ» раскритиковал работу тележурналистов.

— Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает. Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно. При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема — играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.

— Почему?

— Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.

— А профессиональному футболисту?

— Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих. Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта.

Артем Дзюба и&nbsp;Георгий Черданцев. «Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Георгий Черданцев

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