Черданцев — об информации про трансфер Соболева в «Зенит»: «Подвели меня»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил свои слова про подписание «Зенитом» форварда «Спартака» Александра Соболева.

Во время трансляции кубкового матча «Динамо» — «Крылья Советов» (5:1) комментатор заявил, что сине-бело-голубые могут в ближайшее время объявить о переходе игрока. Позже в «Зените» опровергли эту информацию.

— Вы четыре дня назад говорили, что по вашей информации Соболева в «Зените» не будет.

— Подвели меня. Источник был другой. Но это серьезные клубы и высокий уровень. В таких переговорах иногда возникают какие-то новые течения. Какие именно, я не знаю. Я не агент или руководитель. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла, а в другой стороны вновь вернулись к обсуждению.

— Была ли реакция из «Зенита» на ваши слова? Ваш телефон разрывался.

— Он разрывался. Подождем.

— Соболев точно не останется в «Спартаке»?

— Я не могу вам точно ничего сказать. Я сказал то, что происходило в режиме реального времени. «Зенит» и «Спартак» вели переговоры. Вроде бы на момент субботы вопрос был снят с повестки дня, но как выяснилось, вновь возник. Думаю, официально мы все узнаем в ближайшие минуты или в течение вечера или ночи.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

20 августа сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с Соболевым.