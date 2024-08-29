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Сегодня, 09:53

Черданцев: «Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья». В течение дня вопрос должен быть решен»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Георгий Черданцев рассказал о ситуации по переходу форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Александр Соболев. Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено в четверг»

Во время трансляции кубкового матча «Динамо» — «Крылья Советов» (5:1) Черданцев заявил, что сине-бело-голубые могут в ближайшее время объявить о переходе игрока. Позже в «Зените» опровергли эту информацию.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.

Источник: https://t.me/cherdantsev/998
Александр Соболев
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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