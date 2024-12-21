Черданцев считает, что зимняя пауза пойдет во вред «Спартаку»

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил для «СЭ» итоги первой части сезона РПЛ.

«Думаю, что «Спартаку» сборы во вред явно. Потому что команда набрала хороший ход и сбиваться с него — плохо. Тем более, для Станковича это будет первая такая зимняя пауза. Он никогда ее не проходил, как и лидеры «Спартака»: Маркиньос, Угальде, Барко — люди которые стали определять игру команды. Для них всех трехмесячная пауза будет впервые в истории.

Мне Черчесов как-то рассказывал: когда он работал за рубежом, на тренерских семинарах обсуждалась эта проблематика. Нет такой методики, которую можно взять и сказать, что именно так надо работать в длинную зимнюю паузу. Никто этого не знает, учебников нет. В какой-то степени это импровизация, особенно для людей, которые никогда здесь не работали», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что зимняя пауза может принести пользу «Зениту» и «Краснодару».

«Тому же Николичу будет проще с ЦСКА, потому что он это проходил. Семак и Мусаев — тоже люди опытные в этом плане. «Краснодар», думаю, замотался после всех этих логистических проблем. Кордоба тоже налетался. Им пауза точно на пользу, как и «Зениту». Не нахожусь внутри команды, но «Зенит» провел неубедительно первую часть. Да, они выиграли Суперкубок, да, они делят первое место — но в плане качества игры, ее уверенности и убедительности провели не лучшую за последние годы часть сезона. Им нужно прибавлять», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.