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Сегодня, 15:45

Черданцев считает, что зимняя пауза пойдет во вред «Спартаку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Георгий Черданцев оценил для «СЭ» итоги первой части сезона РПЛ.

«Думаю, что «Спартаку» сборы во вред явно. Потому что команда набрала хороший ход и сбиваться с него — плохо. Тем более, для Станковича это будет первая такая зимняя пауза. Он никогда ее не проходил, как и лидеры «Спартака»: Маркиньос, Угальде, Барко — люди которые стали определять игру команды. Для них всех трехмесячная пауза будет впервые в истории.

Мне Черчесов как-то рассказывал: когда он работал за рубежом, на тренерских семинарах обсуждалась эта проблематика. Нет такой методики, которую можно взять и сказать, что именно так надо работать в длинную зимнюю паузу. Никто этого не знает, учебников нет. В какой-то степени это импровизация, особенно для людей, которые никогда здесь не работали», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что зимняя пауза может принести пользу «Зениту» и «Краснодару».

«Тому же Николичу будет проще с ЦСКА, потому что он это проходил. Семак и Мусаев — тоже люди опытные в этом плане. «Краснодар», думаю, замотался после всех этих логистических проблем. Кордоба тоже налетался. Им пауза точно на пользу, как и «Зениту». Не нахожусь внутри команды, но «Зенит» провел неубедительно первую часть. Да, они выиграли Суперкубок, да, они делят первое место — но в плане качества игры, ее уверенности и убедительности провели не лучшую за последние годы часть сезона. Им нужно прибавлять», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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Футбол
РПЛ
Георгий Черданцев
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