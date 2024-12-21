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Сегодня, 16:10

Черданцев назвал проблему «Зенита»: «Надо брать пример с «Реала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Георгий Черданцев ответил «СЭ» на вопрос о проблемах «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, что у «Зенита» перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в «Реале». Даже в «Манчестер Юнайтед», где тоже перебор, столько нет, при 38 матчах в чемпионате. А у нас не 38. Конечно, еще кубок, но мы играем все равно не так, как в Европе. И иметь такую длинную скамейку...Ну куда?

Мне кажется, надо брать пример с «Реала». Смотрите: сколько в прошлом году было у них задействовано игроков, когда они выиграли Лигу Чемпионов и чемпионат? Ну, 14-15. Минимальная ротация состава. Это правильный пример, на который надо ориентироваться», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что команде нужна «свежая кровь».

«Ребята, которые в «Зените», все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. При всем уважении к «Оренбургу». Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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ФК Зенит
Георгий Черданцев
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