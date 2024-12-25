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Сегодня, 10:30

Черданцев считает логичным возможный уход Угальде из «Спартака» летом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Георгий Черданцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Было бы логично, если бы летом Угальде уехал. Потому что Россия — явно не финальная точка карьеры для любого футболиста. Это нормально. Футбол тоже бизнес. Если «Спартак» отобьет свои 15 миллионов и заработают каких-то денег на нем, думаю, что это будет неплохо для клуба. Было бы странно расчитывать, что вы получите игрока неплохой сборной, чтобы он остался на много лет. Это маловероятно. Поэтому это такой момент, который нужно иметь ввиду, что такой футболист, скорее всего, приходит на перепродажу, но какую-то пользу сиюмоментую он принесет», — сказал Черданцев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт коста-риканского нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.

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Манфред Угальде
Георгий Черданцев
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