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Сегодня, 22:25

Черданцев — о Соболевев: «Жалко, когда классный футболист не играет в футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за московский клуб всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

— Хотелось бы вам, чтобы это быстрее решилось?

— Честно, все равно, потому что я не сват, не брат и не родственник Соболева. Глупо, когда классный футболист [не играет], а Соболев лучший центральный нападающий страны по-моему. С Тюкавиным они разные. Соболев кандидат в сборную. Жалко, когда классный футболист не играет в футбол. Чем быстрее ситуация разрешится, тем лучше для хорошего футболиста и всех заинтересованных сторон.

— Как сказывается на Соболеве ситуация с отстранением?

— Я думаю, что плохо. Когда ты не тренируешься и не играешь, это хуже, чем когда ты тренируешься и играешь. Я не был внутри ситуации, не знаю, как она началась. Возможно, не все участники процесса «Спартака», может, были в курсе. Не знаю, как происходит сейчас система управления после перемен в клубе. Поэтому сложно со стороны комментировать. Но ситуация странная. Даже в Европе трансферное окно не закрыто, у нас две недели. Какое-то решение будет, думаю.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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