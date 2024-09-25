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Сегодня, 17:38

Черевченко надеется, что «Локомотив» продолжит идти на лидирующих позициях в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Мне нравится игра «Локомотива». Те игроки, которые заменили ушедших лидеров, держат высокий уровень и дают результат. Очень приятно, что за «Локомотив» играют свои молодые воспитанники. Была проделана большая работа. Надеюсь, команда продолжит идти на лидирующих позициях», — сказал Черевченко «СЭ».

«Локомотив» после 9-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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