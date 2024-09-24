Черевченко назвал Батракова и Глушенкова лучшими футболистами РПЛ на старте этого сезона

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии «СЭ» поделился мнением о лучших футболистах на старте этого сезона РПЛ.

«На старте этого сезона мне понравилась игра Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Оба очень ярко играют, много забивают и влияют на результат своих команд. Поэтому назову их лучшими футболистами РПЛ на старте этого сезона», — сказал Черевченко «СЭ».

19-летний игрок «Локомотива» Батраков в этом сезоне провел 9 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. 25-летний форвард «Зенита» Глушенков сыграл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.