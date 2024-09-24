Черевченко: «Период работы в «Факеле» получился хорошим»

Бывший главный тренер «Факела» Игорь Черевченко в комментарии «СЭ» оценил свою работу в воронежском клубе.

12 августа пресс-служба «Факела» объявила о расторжении контракта с Черевченко.

«Я считаю, что период работы в воронежском клубе получился хорошим, плодотвордно поработали. Но не знаю, почему не получилось задержаться в «Факеле» на долгий срок», — сказал Черевченко «СЭ».

Под руководством Черевченко «Факел» провел 10 матчей: одержал 1 победу, 4 раза сыграл в ничью и 5 раз проиграл.