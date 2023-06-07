Черевченко: «Я еще до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу»

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Главный тренер таджикского «Истиклола» Игорь Черевченко высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» во второй части прошедшего сезона.
«Хорошо знаю Артема и вне футбола. У него везде есть лидерские качества. Не знаю, почему так долго думал «Локомотив» над его предложением и продлением контракта. Я еще до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу», — цитирует Черевченко Sport24.
Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. 34-летний форвард провел 11 матчей за железнодорожников в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. В мае московский клуб объявил о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».