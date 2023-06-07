Черевченко: «Я еще до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу»

Главный тренер таджикского «Истиклола» Игорь Черевченко высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» во второй части прошедшего сезона.

«Хорошо знаю Артема и вне футбола. У него везде есть лидерские качества. Не знаю, почему так долго думал «Локомотив» над его предложением и продлением контракта. Я еще до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу», — цитирует Черевченко Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. 34-летний форвард провел 11 матчей за железнодорожников в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. В мае московский клуб объявил о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».