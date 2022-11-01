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Сегодня, 11:50

Черевченко — о «Химках»: «Надо выиграть один матч, и все может исправиться. Психологически ребятам тяжело»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» оценил положение команды в текущем сезоне РПЛ.

«Проблема в том, что у команды нет побед. Надо выиграть один матч, и все может исправиться. Думаю, психологически ребятам тяжело. Над ними есть груз ответственности.
Могут ли «Химки» одержать победу в оставшихся матчах РПЛ в этом году против «Оренбурга» или «Сочи»? Конечно, могут. Я говорил, что состав у «Химок» неплохой. Две игры многое решат», — сказал Черевченко «СЭ»

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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