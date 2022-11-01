Черевченко — о «Химках»: «Надо выиграть один матч, и все может исправиться. Психологически ребятам тяжело»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» оценил положение команды в текущем сезоне РПЛ.

«Проблема в том, что у команды нет побед. Надо выиграть один матч, и все может исправиться. Думаю, психологически ребятам тяжело. Над ними есть груз ответственности.

Могут ли «Химки» одержать победу в оставшихся матчах РПЛ в этом году против «Оренбурга» или «Сочи»? Конечно, могут. Я говорил, что состав у «Химок» неплохой. Две игры многое решат», — сказал Черевченко «СЭ»

Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.