Сегодня, 11:50
Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» оценил положение команды в текущем сезоне РПЛ.
«Проблема в том, что у команды нет побед. Надо выиграть один матч, и все может исправиться. Думаю, психологически ребятам тяжело. Над ними есть груз ответственности.
Могут ли «Химки» одержать победу в оставшихся матчах РПЛ в этом году против «Оренбурга» или «Сочи»? Конечно, могут. Я говорил, что состав у «Химок» неплохой. Две игры многое решат», — сказал Черевченко «СЭ»
Серия «Химок» без побед во всех турнирах длится 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Основные источники исследования