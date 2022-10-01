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Сегодня, 13:12

Черевченко рассказал, что отклонил предложение от клуба РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал о своем будущем.

«Варианты есть, в том числе и из-за рубежа, но смысла идти пока никуда не вижу. Был хороший вариант, но я отказался. Клуб РПЛ сделал мне очень конкретное предложение, но я посчитал, что сейчас не время.
Почему отказался? Хочу немножко отдохнуть. Нужно все взвесить, обговорить все нюансы и браться за работу», — приводит «РБ Спорт» слова Черевченко.

Черевченко возглавлял «Химки» с сентября 2020 года. В октябре 2021 года он ушел из подмосковного клуба, однако уже в ноябре вернулся в команду. В феврале 2022 года 48-летний специалист был отправлен в отставку, с тех пор он является безработным.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-cherevchenko-by-lo-konkretnoe-predlozhenie-ot-kluba-rpl-no-ya-otkazalsya/
Игорь Черевченко
Футбол
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