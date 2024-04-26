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Сегодня, 15:52

Черевченко стал новым главным тренером «Факела»

Алина Савинова
Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Игорь Черевченко возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб команды также вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычеву и Дмитрию Сорокину.

В пятницу, 26 апреля, «Факел» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Он возглавлял воронежцев с сентября 2023 года.

Черевченко с 2008 по 2016 год работал в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России. Также он тренировал «Балтику», тульский «Арсенал», «Химки» и таджикский «Истиклол». Вместе с командой из Душанбе в 2023 году 49-летний специалист стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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